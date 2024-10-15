Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе

В Товузском районе 18 человек обратились в центральную районную больницу с подозрением на отравление донером, в районной прокуратуре проводится расследование, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, с целью установления причины отравления сотрудники прокуратуры с участием сотрудников Агентства пищевой безопасности взяли образцы продуктов питания на объекте, где были куплены донеры, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Напомним, несколько дней назад в Газахском районе также произошло пищевое отравление - 18 студентов Газахского филиала Бакинского государственного университета отравились донером.