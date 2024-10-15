USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе

10:33 706

В Товузском районе 18 человек обратились в центральную районную больницу с подозрением на отравление донером, в районной прокуратуре проводится расследование, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, с целью установления причины отравления сотрудники прокуратуры с участием сотрудников Агентства пищевой безопасности взяли образцы продуктов питания на объекте, где были куплены донеры, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Напомним, несколько дней назад в Газахском районе также произошло пищевое отравление - 18 студентов Газахского филиала Бакинского государственного университета отравились донером.

Американцы предупреждают Израиль
Американцы предупреждают Израиль
10:53 732
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе
10:33 707
Массированная атака на Украину
Массированная атака на Украину
10:15 1499
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос наш комментарий
15 октября 2024, 23:32 11412
Российские спецслужбы превращают ФРГ в ГДР
Российские спецслужбы превращают ФРГ в ГДР наш обзор
15 октября 2024, 17:01 6862
Макрон наехал на Израиль. Нетаньяху в долгу не остался
Макрон наехал на Израиль. Нетаньяху в долгу не остался
02:01 6109
На Западе расхваливают турецкую экономику
На Западе расхваливают турецкую экономику
01:55 4214
США обеспокоены, но ничего делать не собираются
США обеспокоены, но ничего делать не собираются ОБНОВЛЕНО 00:52
00:52 11790
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 9111
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется наша корреспонденция
15 октября 2024, 13:09 9766
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами Америка сходит с ума
15 октября 2024, 15:46 4518

ЭТО ВАЖНО

Американцы предупреждают Израиль
Американцы предупреждают Израиль
10:53 732
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе
10:33 707
Массированная атака на Украину
Массированная атака на Украину
10:15 1499
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос наш комментарий
15 октября 2024, 23:32 11412
Российские спецслужбы превращают ФРГ в ГДР
Российские спецслужбы превращают ФРГ в ГДР наш обзор
15 октября 2024, 17:01 6862
Макрон наехал на Израиль. Нетаньяху в долгу не остался
Макрон наехал на Израиль. Нетаньяху в долгу не остался
02:01 6109
На Западе расхваливают турецкую экономику
На Западе расхваливают турецкую экономику
01:55 4214
США обеспокоены, но ничего делать не собираются
США обеспокоены, но ничего делать не собираются ОБНОВЛЕНО 00:52
00:52 11790
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 9111
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется наша корреспонденция
15 октября 2024, 13:09 9766
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами Америка сходит с ума
15 октября 2024, 15:46 4518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться