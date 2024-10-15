Италия приостановила экспорт оружия в Израиль

Италия приостановила выдачу новых лицензий на экспорт Израилю любых вооружений с начала операции еврейского государства в секторе Газа после атаки палестинской группировки ХАМАС на территорию страны 7 октября 2023 года. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

«После начала израильской операции в Газе правительство немедленно приостановило выдачу любых новых лицензий на экспорт вооружений в Израиль, - приводятся ее слова на сайте правительства. - Поэтому все контракты, подписанные после 7 октября, не выполнялись».

Премьер добавила, что выдача лицензий не возобновится, пока сохраняется риск, что вооружения будут использованы, пока в палестинском анклаве сохраняется кризисная ситуация.