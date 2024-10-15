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Американцы предупреждают Израиль

10:53 737

Американские власти предупредили Израиль, что могут сократить военную поддержку, если израильские власти не предпримут шаги для улучшения гуманитарной ситуации в пострадавшем от боевых действий секторе Газа и не обеспечат доставку гуманитарной помощи в анклав в течение 30 дней.

BBC отмечает, что это предупреждение прозвучало спустя год после начала военной операции в Газе, начатой после нападения ХАМАС на Израиль. В письме, которое было направлено министру обороны Израиля Йоаву Галанту, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин призвали принять конкретные меры и обеспечить увеличение помощи, поступающей в Газу, до прежнего уровня, сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Объем помощи, поступившей в Газу в сентябре, был самым низким за весь прошедший год. …Чтобы повернуть гуманитарную ситуацию вспять, Израиль должен начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней принять конкретные меры», — говорилось в письме, о котором первым сообщило издание Axios.

В нем также перечислялись законы США, которые запрещают оказание военной помощи странам, препятствующим доставке американской помощи.

Госдепартамент заявил, что письмо носило конфиденциальный характер. В письме Блинкен и Остин, в частности, призвали Израиль пропускать не менее 350 грузовиков с гуманитарной помощью в сутки, открыть пятый переход в Газу и не отдавать приказы об эвакуации палестинцев, когда в этом нет оперативной необходимости. Израильский чиновник сообщил Axios, что «письмо получено и тщательно изучается сотрудниками израильских служб безопасности».

Израильские власти ранее заявляли, что не препятствуют доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В понедельник в Минобороны Израиля сообщали, что 30 грузовиков с помощью от Всемирной продовольственной программы ООН въехали в северную часть Газы через контрольно-пропускной пункт «Эрез». Перед этим ООН заявляла, что на север в течение двух недель не поступала продовольственная помощь.

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