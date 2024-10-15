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Казахстан вносит ясность

10:59 432

Казахстан в настоящее время воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. Об этом советник – пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил в интервью агентству TengriNews.

Политик рассказал, что в адрес Токаева поступали предложения о вступлении страны в БРИКС. Они внимательно рассматриваются и по поручению главы государства анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», – объяснил Уали.

Вместе с тем власти Казахстана отдают предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации, уточнил советник Токаева.

Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарев заявил РИА Новости, что Казахстан на саммите БРИКС 22–24 октября в Казани может направить официальную заявку на вступление в организацию. Он подчеркнул, что пока нет официальной информации, будет ли Казахстан подавать заявку на вступление. На саммите БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о готовности внести вклад в развитие объединения в качестве его участника.

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