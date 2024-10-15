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Израилю можно, Украине – нет

11:10 253

Соединенные Штаты не будут размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, потому что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке разные, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает «Европейская правда».

Сингх подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

В то же время, отвечая на вопрос, почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак, представитель Минобороны США отметила, что это две разные ситуации.

«Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной являются разными», – заявила Сингх.

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense, раннееназваниеангл. Theater High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.

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