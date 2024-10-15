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Верховский собирался убить израильского ученого и сбежать в Россию

11:43 1417

35-летний русскоязычный израильтянин Владимир Верховский из города Петах-Тиквы был арестован по подозрению в вербовке Ираном и согласии совершить убийство израильского ученого, сообщает израильский 7 Канал.

Согласно сообщению, Верховский был арестован после выполнения различных заданий, полученных от иранских спецслужб. Некоторые задания были сняты Владимиром на видео, за их выполнение была получена оплата. Связь между Верховским и иранскими агентами осуществлялась на английском языке, в рамках этого ему было предложено приобрести специальный телефон.

«В ходе проверки подозреваемого и его имущества было установлено, что в рамках связи завербованного израильтянина с иранскими агентами Верховский осознавал, что является враждебным элементом, заинтересованным в нанесении ущерба безопасности государства Израиль, и выполнял различные задания, в том числе наносил граффити, развешивал плакаты, собирал разведывательную информацию, а также давал задания другим завербованным лицам», - пишет 7 Канал.

Впоследствии Верховский согласился осуществить убийство израильского ученого за гонорар в 100 тысяч долларов. Для выполнения миссии Владимир приобрел оружие.

Подозреваемый будет доставлен в среду 16 октября в окружной суд в Лоде, где будет запрошено продление срока его содержания под стражей до окончания следствия. Прокуратура Центрального округа выдвинет против него серьезное обвинение.

В полицейском спецподразделении «Лахав 433» отметили, что «это еще один случай в серии серьезных дел, расследуемых «Лахав 433» и ШАБАК, в которых израильские граждане вербуются и эксплуатируются иностранными агентами. Однако здесь была нарушена еще одна граница с точки зрения серьезности и дерзости. Подозреваемый уже был вооружен пистолетом и имел магазин с патронами. Он согласился совершить убийство ученого за 100 тысяч долларов, после чего планировал с помощью иностранного агента сбежать в Россию».

Это второй подобный случай за несколько дней. 14 октября полиция Израиля сообщила о задержании двух граждан страны, подозреваемых в подготовке диверсий внутри еврейского государства по указаниям спецслужб Ирана. Согласно данным следствия, подозреваемые по заданию спецслужб исламской республики рисовали на стенах граффити, выводили из строя банкоматы и поджигали в пригороде Тель-Авива машины. Один из подозреваемых - 30-летний Владислав Викторсон из тель-авивского пригорода Рамат-Ган - также получил задание совершить покушение на убийство и занялся поиском оружия для этого, заявили в полиции. 

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