Российская армия выступит на Корейском полуострове?

Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о «всеобъемлющем партнерстве» РФ и КНДР. Договор среди прочего предполагает, что в случае нападения на одну из стран другая окажет ей военную помощь. Второй день русскоязычный сегмент интернета полон обсуждений этой новости. Страстно комментируют ее Z-блогеры: «вот сейчас наступит перелом в войне и зайцами побегут украинцы». И их оппоненты, говорящие, что северокорейцы на фронте появились уже давно и кого-то из них там уже убило. Прежде чем обсуждать вопрос о том, как скоро военнослужащие Северной Кореи вольются стройными колоннами в ряды российской армии и пойдут в наступление на Киев, пара замечаний по поводу самого договора, который президент РФ уже подписал вместе с правителем КНДР Ким Чен Ыном во время своего летнего визита в Пхеньян.

Действовать соглашение начнет после его ратификации обеими сторонами, то есть после утверждения в парламентах двух стран. В нынешней ситуации и в Пхеньяне, и в Москве процедура ратификации – чистая формальность, как российские депутаты, как и их северокорейские коллеги утвердят вне очереди, единогласно, под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Далее. Данный договор о «всеобъемлющем партнерстве» — это прежде всего договор о военном союзе и главная статья в нем – статья четвертая: «В случае, если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами…» И, наконец, пока совершенно не ясно, что приобретет от него для себя Россия, но вот то, что она превратилась в заложника Кима и может быть втянута в военный конфликт в Азии, который он вполне может развязать, уже вполне очевидно.

Обратите внимание на цепочку событий на Корейском полуострове после того, как российский президент внес в Госдуму РФ текст данного договора: a) КНДР подорвала участки межкорейских дорог со своей стороны; b) сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что у КНДР есть доказательства, что военные Южной Кореи стоят за полетами БПЛА в Пхеньяне и c) Ким Чен Ын провел совещание с военными и силовиками, на котором заслушал доклады о «серьезной провокации нарушения суверенитета» страны со стороны «врагов» и плане ответных военных действий. Возможно, Москва рассчитывала, что Пхеньян задумается на тем, как эффективнее оказать поддержку российскому союзнику в Украине, который пока ограничивается поставкой низкокачественных артиллерийских снарядов, некоторых видов военной амуниции, пошитой на северокорейских фабриках и примерно того же качества, да отправки на украинский фронт строительных бригад, занятых на работах по сооружению оборонительных укреплений. Но Ким Чен Ын решил иначе – и в первую очередь захотел продемонстрировать оскал не некоему абстрактному «международному империализму», а своему основному противнику – Южной Корее. Так что появление северокорейских рот и батальонов в Украине – пока отдаленная перспектива. А вот необходимость спасать Ким Чен Ына от им же затеянной авантюры вполне может стать реальностью.