Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о «всеобъемлющем партнерстве» РФ и КНДР. Договор среди прочего предполагает, что в случае нападения на одну из стран другая окажет ей военную помощь.
Второй день русскоязычный сегмент интернета полон обсуждений этой новости. Страстно комментируют ее Z-блогеры: «вот сейчас наступит перелом в войне и зайцами побегут украинцы». И их оппоненты, говорящие, что северокорейцы на фронте появились уже давно и кого-то из них там уже убило.
Прежде чем обсуждать вопрос о том, как скоро военнослужащие Северной Кореи вольются стройными колоннами в ряды российской армии и пойдут в наступление на Киев, пара замечаний по поводу самого договора, который президент РФ уже подписал вместе с правителем КНДР Ким Чен Ыном во время своего летнего визита в Пхеньян.
Действовать соглашение начнет после его ратификации обеими сторонами, то есть после утверждения в парламентах двух стран. В нынешней ситуации и в Пхеньяне, и в Москве процедура ратификации – чистая формальность, как российские депутаты, как и их северокорейские коллеги утвердят вне очереди, единогласно, под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.
Далее. Данный договор о «всеобъемлющем партнерстве» — это прежде всего договор о военном союзе и главная статья в нем – статья четвертая: «В случае, если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами…»
И, наконец, пока совершенно не ясно, что приобретет от него для себя Россия, но вот то, что она превратилась в заложника Кима и может быть втянута в военный конфликт в Азии, который он вполне может развязать, уже вполне очевидно.
Обратите внимание на цепочку событий на Корейском полуострове после того, как российский президент внес в Госдуму РФ текст данного договора:
a) КНДР подорвала участки межкорейских дорог со своей стороны; b) сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что у КНДР есть доказательства, что военные Южной Кореи стоят за полетами БПЛА в Пхеньяне и c) Ким Чен Ын провел совещание с военными и силовиками, на котором заслушал доклады о «серьезной провокации нарушения суверенитета» страны со стороны «врагов» и плане ответных военных действий.
Возможно, Москва рассчитывала, что Пхеньян задумается на тем, как эффективнее оказать поддержку российскому союзнику в Украине, который пока ограничивается поставкой низкокачественных артиллерийских снарядов, некоторых видов военной амуниции, пошитой на северокорейских фабриках и примерно того же качества, да отправки на украинский фронт строительных бригад, занятых на работах по сооружению оборонительных укреплений.
Но Ким Чен Ын решил иначе – и в первую очередь захотел продемонстрировать оскал не некоему абстрактному «международному империализму», а своему основному противнику – Южной Корее. Так что появление северокорейских рот и батальонов в Украине – пока отдаленная перспектива. А вот необходимость спасать Ким Чен Ына от им же затеянной авантюры вполне может стать реальностью.
Будет ли Москва в этом случае исполнять свои договорные обязательства – другой вопрос. Но то, что именно ее действия «спустили» Кима «с поводка» и резко повысили уровень агрессивности режима в Пхеньяне – сомневаться не приходится. А когда Ким – «ядерный пирожок», в соответствии с договором получит столь необходимые ему военные технологии, в том числе в ракетной сфере и строительстве подводных лодок, то он вообще может начать действовать совершенно для Кремля непредсказуемо, доставляя Москве крайние неудобства.
Что же касается переброски северокорейских войск на украинский фронт, то это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Северокорейская армия имеет мало общего с российскими вооруженными силами. Поэтому просто перебросить мало – нужно провести боевое слаживание, отработать механизмы координации и взаимодействия на поле боя, по сути, имплантировать в российский военный механизм чужеродное тело и заставить его прижиться. Дело это, мягко говоря, непростое и совершенно не быстрое. Гораздо проще использовать в этой зоне северокорейских строителей, что, по всей видимости, уже и происходит.
Иными словами, миру не северокорейцев на украинском фронте надо бояться, а того, что «спущенный с поводка» Ким Чен Ын решит поиграть в небольшую «войнушку» на Корейском полуострове. Что куда как более вероятно.