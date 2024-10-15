МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

В обращении МЧС говорится, что, «по данным Национальной гидрометеорологической службы, на территории Азербайджана прогнозируется нестабильная погода, местами ливни, кратковременные паводки и сели в некоторых реках, грозы и сильный ветер. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон».

Также в министерстве рекомендуют, что «во время сильного ветра нужно держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электростолбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности».