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Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана

добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 1546

Истребители израильских ВВС совершили интенсивные налеты на города и поселки в северо-восточной части Ливана, в результате есть погибшие и раненые, их численность уточняется. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, десятки ракетных ударов нанесены по окрестностям Баальбека и Хермеля, где расположены тыловые базы «Хезболлы» и проживают ее сторонники. Атаки на населенные пункты Будая, Дурис, Сарин и Шимстар привели к временному перекрытию шоссе, которое связывает Баальбек с городом Хомсом в Сирии.

Ранее израильские самолеты атаковали пограничные переходы и дороги в горных районах с тем, чтобы не допустить переброски из Сирии в Ливан военной техники, оружия и боеприпасов от находящихся там проиранских шиитских формирований.

Ливанские СМИ сообщают об израильской атаке на Набатию (Южный Ливан), пострадало в том числе здание городской мэрии. Al Mayadeen говорит о пяти погибших, среди них есть сотрудники мэрии и волонтеры. Позднее два источника в Ливане сообщили, что погиб мэр Набатии. По другим источникам, погибли шесть человек.

В среду также было сообщено, что в атаках в Ливане участвуют военно-морские силы Израиля. Корабли атаковали пусковые установки, военные здания и склады боеприпасов «Хезболлы», что способствовало успешным боевым действиям сухопутных войск.

* * * 12:01

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по подземному складу ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по складу со стратегическим оружием, принадлежащим террористической организации «Хезболла». Он расположен в районе Дахия, ключевом оплоте «Хезболлы» в Бейруте», - сообщила израильская армия в Telegram.

Всего, как заявляет ЦАХАЛ, армия Израиля нанесла удары по 140 объектам ливанского движения. В их числе склады оружия, пусковые установки и другая «террористическая инфраструктура».

«Хезболла» заявила о четырех ракетных ударах по северу Израиля, передает «Аль-Джазира». Как утверждает движение, атакованы были позиции израильской артиллерии. ЦАХАЛ сообщал, что со стороны Ливана были выпущены 50 снарядов.

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