Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана

Истребители израильских ВВС совершили интенсивные налеты на города и поселки в северо-восточной части Ливана, в результате есть погибшие и раненые, их численность уточняется. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, десятки ракетных ударов нанесены по окрестностям Баальбека и Хермеля, где расположены тыловые базы «Хезболлы» и проживают ее сторонники. Атаки на населенные пункты Будая, Дурис, Сарин и Шимстар привели к временному перекрытию шоссе, которое связывает Баальбек с городом Хомсом в Сирии.

Ранее израильские самолеты атаковали пограничные переходы и дороги в горных районах с тем, чтобы не допустить переброски из Сирии в Ливан военной техники, оружия и боеприпасов от находящихся там проиранских шиитских формирований.

Ливанские СМИ сообщают об израильской атаке на Набатию (Южный Ливан), пострадало в том числе здание городской мэрии. Al Mayadeen говорит о пяти погибших, среди них есть сотрудники мэрии и волонтеры. Позднее два источника в Ливане сообщили, что погиб мэр Набатии. По другим источникам, погибли шесть человек.

В среду также было сообщено, что в атаках в Ливане участвуют военно-морские силы Израиля. Корабли атаковали пусковые установки, военные здания и склады боеприпасов «Хезболлы», что способствовало успешным боевым действиям сухопутных войск.