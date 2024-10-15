USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»

Отдел информации
12:19 1035

Решение о создании двух государств имеет важное значение для безопасности Палестины и Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отметил, что за последние 20 лет правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху систематически вело войну, чтобы забыть план решения проблемы двух государств.

«Когда вы спрашиваете израильский народ в регионе, они говорят, что это право должно быть предоставлено палестинскому народу. В течение последнего года мы вместе с нашими друзьями усердно работали над решением (вопроса о создании) двух государств.

Нетаньяху работал над тем, чтобы (заставить забыть) процесс решения проблемы двух государств в течение последних 20 лет. Если решение о двух государствах не будет реализовано, это приведет к региональным кризисам. Мы всегда подчеркиваем это (неминуемый кризис), но правительство Нетаньяху не намерено давать палестинцам (создать) государство.

Мы говорим, что для безопасности Израиля, его народа и будущих поколений необходимо решение с двумя государствами, и это единственный вариант решения. Это может произойти только тогда, когда палестинцы обретут суверенитет. В настоящее время мы обращаемся ко всему международному сообществу. Благодаря нашим друзьям и международному сообществу более 150 стран-членов ООН приняли решение о признании Палестинского государства, и Палестина в настоящее время представлена в ООН. Это историческое достижение», - сказал Фидан.

Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
13:43 231
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
13:38 656
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами»
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами» обновлено 13:48
13:48 798
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 1547
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 2502
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
15 октября 2024, 20:30 7226
Грозное заявление «Хезболлы»
Грозное заявление «Хезболлы»
12:30 1961
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
12:19 1036
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 8898
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
15 октября 2024, 17:21 4373
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли обновлено 11:25
11:25 2076

ЭТО ВАЖНО

Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
13:43 231
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
13:38 656
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами»
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами» обновлено 13:48
13:48 798
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 1547
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 2502
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
15 октября 2024, 20:30 7226
Грозное заявление «Хезболлы»
Грозное заявление «Хезболлы»
12:30 1961
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
12:19 1036
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 8898
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
15 октября 2024, 17:21 4373
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли обновлено 11:25
11:25 2076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться