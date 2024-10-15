Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»

Решение о создании двух государств имеет важное значение для безопасности Палестины и Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отметил, что за последние 20 лет правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху систематически вело войну, чтобы забыть план решения проблемы двух государств.

«Когда вы спрашиваете израильский народ в регионе, они говорят, что это право должно быть предоставлено палестинскому народу. В течение последнего года мы вместе с нашими друзьями усердно работали над решением (вопроса о создании) двух государств.

Нетаньяху работал над тем, чтобы (заставить забыть) процесс решения проблемы двух государств в течение последних 20 лет. Если решение о двух государствах не будет реализовано, это приведет к региональным кризисам. Мы всегда подчеркиваем это (неминуемый кризис), но правительство Нетаньяху не намерено давать палестинцам (создать) государство.

Мы говорим, что для безопасности Израиля, его народа и будущих поколений необходимо решение с двумя государствами, и это единственный вариант решения. Это может произойти только тогда, когда палестинцы обретут суверенитет. В настоящее время мы обращаемся ко всему международному сообществу. Благодаря нашим друзьям и международному сообществу более 150 стран-членов ООН приняли решение о признании Палестинского государства, и Палестина в настоящее время представлена в ООН. Это историческое достижение», - сказал Фидан.