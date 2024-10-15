USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Грозное заявление «Хезболлы»

Отдел информации
12:30 1963

«Хезболла» уже находится в состоянии войны с Израилем, а «единственным решением прекращения огня является перемирие», заявил замгенсека радикальной организации Наим Касем в прямом эфире ливанского телевидения.

«Мы можем атаковать любую точку Израиля. Это наше право, и мы ударим туда, куда сочтем необходимым. Пока Израиль не объявит перемирие, мы будем продолжать наносить удары. Если мы достигнем соглашения, их (Израиля) граждане смогут вернуться на север, но война поставит жизнь двух миллионов израильтян под угрозу. Мы можем нанести удар в любой день и час», — заявил он».

Касем также сказал, что «Хезболла» сумела восстановиться и «наладить управление» после гибели ключевых лиц в руководстве организации. «Мы восстановились и наладили управление, (в движении) нет вакантных позиций. Для каждой позиции существует кандидатура на замену», - отметил Касем. - «Партия сильна. События, происходящие на поле боя, подтверждают это».

Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
13:43 234
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
13:38 660
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами»
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами» обновлено 13:48
13:48 803
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 1548
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 2503
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
15 октября 2024, 20:30 7227
Грозное заявление «Хезболлы»
Грозное заявление «Хезболлы»
12:30 1964
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
12:19 1036
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 8898
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
15 октября 2024, 17:21 4373
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли обновлено 11:25
11:25 2076

ЭТО ВАЖНО

Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
13:43 234
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
13:38 660
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами»
Зеленский: «Украина воюет с тремя странами» обновлено 13:48
13:48 803
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 1548
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 2503
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
15 октября 2024, 20:30 7227
Грозное заявление «Хезболлы»
Грозное заявление «Хезболлы»
12:30 1964
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
Фидан: «Создание Палестины в интересах Израиля»
12:19 1036
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 8898
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
15 октября 2024, 17:21 4373
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли
Снова массовое отравление донером. Теперь в Товузе. Донерную закрыли обновлено 11:25
11:25 2076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться