Грозное заявление «Хезболлы»

«Хезболла» уже находится в состоянии войны с Израилем, а «единственным решением прекращения огня является перемирие», заявил замгенсека радикальной организации Наим Касем в прямом эфире ливанского телевидения.

«Мы можем атаковать любую точку Израиля. Это наше право, и мы ударим туда, куда сочтем необходимым. Пока Израиль не объявит перемирие, мы будем продолжать наносить удары. Если мы достигнем соглашения, их (Израиля) граждане смогут вернуться на север, но война поставит жизнь двух миллионов израильтян под угрозу. Мы можем нанести удар в любой день и час», — заявил он».

Касем также сказал, что «Хезболла» сумела восстановиться и «наладить управление» после гибели ключевых лиц в руководстве организации. «Мы восстановились и наладили управление, (в движении) нет вакантных позиций. Для каждой позиции существует кандидатура на замену», - отметил Касем. - «Партия сильна. События, происходящие на поле боя, подтверждают это».