Физули готовится к международной регате

Федерация гребли на каноэ Азербайджана встретилась с жителями Физули в преддверии международной «Мингячевирской регаты-2024», которая впервые пройдет в этом городе с участием около 100 спортсменов из 12 стран, сообщили в пресс-службе Федерации.

В ходе мероприятия жителям была представлена информация о деятельности Федерации за последние годы, «Мингячевирской регате». Было отмечено, что ранее Федерация гребли на каноэ Азербайджана проводила в освобожденном Суговушане международные соревнования, в частности, «Кубок Президента» и «Мингячевирская регата».

На этот раз Федерация организует регату в День освобождения Физули от оккупации - 17 октября - на водохранилище Ашагы Кендялянчай. На водохранилище будут созданы все условия для проведения соревнований.

Была проведена регистрация молодых жителей Физули, желающих попробовать свои силы в гребном спорте.