«Выбери желаемое» в 50%-ной скидочной кампании от Kontakt

Наряду со скидками до 50% при наличной покупке, магазины Kontakt пошли еще дальше, предлагая возможность разделить скидочную стоимость на срок до двух лет, то есть до 24 месяцев без процентов и первичного взноса .

Вместе с прохладой октябрь принес еще и кампанию «Выбери желаемое» от Kontakt со скидками до 50%. Основным новшеством этой кампании от Kontakt стали супервыгодные и долгосрочные кредитные условия.

Если вы желаете приобрести смартфон, ноутбук, наушники, смарт-часы, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль, то вы можете оплатить скидочную стоимость частями до 18 месяцев без процентов и первичного взноса, а мебель – до 24 месяцев.

В рамках этой кампании до 31 октября:

Смартфон Samsung Galaxy A24 с Супер AMOLED-экраном за 420 манатов вместо 50 0 , а в месяц за 23 маната;

с Супер AMOLED-экраном за манатов вместо , а в месяц за маната; Телевизор Hisense 4К с диагональю 127 см за 700 манатов вместо 1000 , за 39 манатов в месяц;

4К с диагональю 127 см за манатов вместо , за манатов в месяц; Стиральная машина Hoffmann с объемом 6 кг за 400 манатов вместо 540 , в месяц за 22 маната;

с объемом 6 кг за манатов вместо , в месяц за маната; Пылесос Bosch с мощностью 700 Вт и двухлетней официальной гарантией за 190 манатов вместо 280 , в месяц за 11 манатов;

с мощностью 700 Вт и двухлетней официальной гарантией за манатов вместо , в месяц за манатов; Набор кастрюль Schafer, включающий 7 предметов из нержавеющей стали за 200 манатов вместо 400, в месяц за 11 манатов.

Кампания привлекает внимание не только разнообразием товаров и скидками, но и возможностью стать владельцем люксовой квартиры от Sea Breeze, бросив «шеш-гоша».

Так что сейчас выбор в ваших руках – посетите магазины Kontakt или сайт kontakt.az и выберите желаемое с большими скидками.