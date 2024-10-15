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«Выбери желаемое» в 50%-ной скидочной кампании от Kontakt

РАЗДЕЛИ СКИДОЧНУЮ СТОИМОСТЬ НА СРОК ДО 24 МЕСЯЦЕВ
12:34 547

Вместе с прохладой октябрь принес еще и кампанию «Выбери желаемое» от Kontakt со скидками до 50%. Основным новшеством этой кампании от Kontakt стали супервыгодные и долгосрочные кредитные условия.

Наряду со скидками до 50% при наличной покупке, магазины Kontakt пошли еще дальше, предлагая возможность разделить скидочную стоимость на срок до двух лет, то есть до 24 месяцев без процентов и первичного взноса.

Если вы желаете приобрести смартфон, ноутбук, наушники, смарт-часы, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль, то вы можете оплатить скидочную стоимость частями до 18 месяцев без процентов и первичного взноса, а мебель до 24 месяцев. 

В рамках этой кампании до 31 октября:

  • Смартфон Samsung Galaxy A24 с Супер AMOLED-экраном за 420 манатов вместо 500, а в месяц за 23 маната;
  • Телевизор Hisense 4К с диагональю 127 см за 700 манатов вместо 1000, за 39 манатов в месяц;
  • Стиральная машина Hoffmann с объемом 6 кг за 400 манатов вместо 540, в месяц за 22 маната;
  • Пылесос Bosch с мощностью 700 Вт и двухлетней официальной гарантией за 190 манатов вместо 280, в месяц за 11 манатов;
  • Набор кастрюль Schafer, включающий 7 предметов из нержавеющей стали за 200 манатов вместо 400, в месяц  за 11 манатов.

Кампания привлекает внимание не только разнообразием товаров и скидками, но и возможностью стать владельцем люксовой квартиры от Sea Breeze, бросив «шеш-гоша».

Так что сейчас выбор в ваших руках – посетите магазины Kontakt или сайт kontakt.az и выберите желаемое с большими скидками.

 

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