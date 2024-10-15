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У Украины появятся французские «шахеды»

12:37 917

Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине ударные дроны-камикадзе собственной разработки. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню, сообщает BFMTV.

Лекорню заявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже в следующие недели их получат первые французские подразделения, а также Украина.

Отмечается, что в марте 2024 года Минобороны Франции заказало 2000 ударных беспилотников-камикадзе, часть из которых планировалось отправить ВСУ. Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter, говорится в тексте.

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