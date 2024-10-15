Сильное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 7.46 по местному времени в 46 километрах к востоку от города Малатьи. Очаг залегал на глубине 9 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в свою очередь сообщает о землетрясении магнитудой 5,9, которое ощущалось в трех провинциях страны. По его данным, эпицентр толчков находился в провинции Малатья в уезде Кале. Оно также ощущалось в соседних провинциях Диярбакыр и Элязыг.

Землетрясение вызвало панику среди местных жителей, которые выбежали на улицы. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, специалисты AFAD и местные службы приступили к оценке последствий землетрясения. Сейчас информации о разрушениях или повреждениях зданий не поступало.