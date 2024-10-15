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Разбился американский истребитель

12:44 1316

Истребитель военно-морского флота (ВМФ) США EA-18G Growler, который базировался на базе ВМФ Уидби-Айленд, потерпел крушение во время тренировочного полета рядом с восточной частью вулкана Рейнир (штат Вашингтон), сообщила газета The Seattle Times.

По ее информации, истребитель был закреплен за 130-й радиоэлектронной штурмовой эскадрильей. Вертолет ВМФ США MH-60S в составе поисковой группы отправлен на место крушения, уточняет газета. Статус пилотов до сих пор не установлен. Причины аварии расследуются.

Истребитель радиоэлектронной борьбы EA-18G «Гроулер» представляет модификацию истребителя F/A-18 Super Hornet. Его стоимость составляет 67 млн долларов.

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