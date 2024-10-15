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Тело россиянки в Турции нашли в ореховой роще

12:57 1188

Правоохранительные органы Турции занимаются выяснением причин смерти россиянки Маргариты Караджа в провинции Орду, сообщили в посольстве России в Анкаре.

«12 октября в посольство обратилась дочь российской гражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября Караджа ушла из дома в неизвестном направлении. Консульские сотрудники установили связь с ее мужем и братом. Поисками пропавшей занимались турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа россиянки, гражданина Турции», - цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

«15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет уезда Алтынорду провинции Орду», - добавили в посольстве. Причина смерти устанавливается компетентными органами Турции.

Агентство DHA ранее сообщало, что 57-летняя Маргарита Караджа пропала после выхода из дома в уезде Алтынорду 8 октября. В тот же день родственники женщины сообщили о ее пропаже в полицию, а также разослали информацию через соцсети, чтобы привлечь внимание общественности. Поиски дали результат спустя почти неделю. Полицейские обнаружили тело россиянки днем во вторник в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду.

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