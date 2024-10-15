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Трамп о Байдене: «Отобрали выборы, вот и бесится»

13:01 454

Демократы отобрали у президента США Джо Байдена возможность участвовать в выборах в ноябре, «как конфету у ребенка». Такое мнение выразил во вторник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Я не поклонник Байдена, да и кто может быть [его поклонником], но у него украли выборы. Их отобрали у него, как конфету у ребенка. И он злится», - сказал республиканец, выступая перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

Ранее Трамп заявил, что после отказа от участия в выборах Байден испытывает к нему больше симпатий, чем к вице-президенту Камале Харрис, сменившей Байдена в президентской гонке.

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