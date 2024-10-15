Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!»

Американская печать в ежедневном режиме публикует сообщения о предвыборных ралли Камалы Харрис и Дональда Трампа. Правда, крупнейшие телекомпании перестали транслировать прямые репортажи с митингов Трампа. Сделано это было для его же пользы — часто он несет такую ересь, что это может только отвернуть от него избирателей. Но встречу с его поклонниками в формате town hall – городской ратуши» в Оакс, что в штате Пенсильвания, показали все. Точно так же, как осветили все крупнейшие газеты, сопроводив свои репортажи красочными видео. И они не ошиблись — кандидат в президенты США Дональд Трамп показал себя с самой необычной стороны. Это был не митинг, а встреча вопросов и ответов. И Трамп действительно начал отвечать о том, как он собирается в случае победы на выборах помогать малому бизнесу и сделать покупку домов согражданами более комфортной. Но потом общение с избирателями приняло неожиданный поворот. Одному из присутствовавших стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. В ожидании врачей присутствовавшие стали исполнять песню God Bless America - «Боже, спаси Америку».

«Ну, пока мы ожидаем врачей, давайте послушаем музыку, - сказал Трамп. — Я не знаю, можете ли вы быстро поставить Ave Maria...» В зале немедленно зазвучала песня Франца Шуберта в исполнении Лучано Паваротти, но тут другому присутствующему стало плохо. Трамп уже с заметным раздражением обратился к публике: «Кто-нибудь еще хочет упасть в обморок? Если да, поднимите руку прямо сейчас». Сразу после этого он предложил закончить сессию вопросов и ответов. «Давайте прекратим вопросы, - сказал он. – Давайте слушать музыку. Какого черта кто-то еще будет задавать вопросы?» На смену Паваротти пришел Андреа Боччели с песней Time to say Goodbye - «Время сказать прощай». Трамп тут же начал изображать на сцене танцевальные па - он наклонялся то влево, то вправо, разводил руки и делал ими вращательные движения, поворачивался то одним боком, то другим и качал головой. Всего аудитория прослушала 9 песен. Танцы продолжались 39 минут. Трамп время от времени вспоминал, что до выборов остается 22 дня и что он проводит политическое мероприятие. «Это самые важные выборы в истории страны, а демократы вновь хотят у меня их украсть», - говорил он тогда публике, а потом вновь возвращался к танцам.

В это время часть посетителей, которые рассчитывали на серьезный разговор с кандидатом, стала покидать зал. «Никто не уходит! - крикнул им Трамп. — Ведь никто не уходит, правда?» В это время пришла очередь Элвиса Пресли с песней An American Trilogy. Знатоки музыкальных пристрастий Трампа говорят, что все его любимые песни были написаны в прошлом веке. Но он старается не брать композиции еще живущих певцов и певиц - многие их тех, кто еще поет, сильно разозлены на него за то, что он берет их песни без разрешения. Селин Дион под угрозой судебного иска запретила ему использовать ее песни на предвыборных ралли. После композиции Guns N'Roses - November Rain - Трамп покинул сцену и пошел накоротке побеседовать с присутствующими, но музыка продолжалась. Это была мелодия Memory из мюзикла Сats. Как скажет сенатор от Гавайских островов Брайан Шальтц, «этот парень напоминает того, кто последним выходит из бара караоке». В Америке мероприятие Трампа в городской ратуше Оакса назвали самой экстравагантной встречей с избирателями за всю его избирательную кампанию. Но танцы и прослушивание популярных песен, пишет The Washington Post, «происходит в перерыве между непрерывными угрозами кандидата в адрес всех без исключения политических соперников, распространения и бесчисленного повторения всех известных клеветнических и лживых заявлений».