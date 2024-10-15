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Азербайджан повышает затраты на образование

13:22 481

В следующем году на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий будет выделено 4 000 000 000 манатов. Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджана на 2025 год».

Кроме того, в следующем году расходы на образование в государственном бюджете составят 4 946 073 190 манатов, что выше прошлогоднего показателя на 12 процентов.

Согласно законопроекту, в грядущем году расходы на оборону и национальную безопасность в Государственном бюджете составят 8 396 297 596,0 манатов.

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