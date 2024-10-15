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Зеленский: «Украина воюет с тремя странами»

обновлено 13:48
13:48 848

Украина воюет с тремя странами - Россией, Ираном и Северной Кореей, заявил президент страны Владимир Зеленский в Верховной Раде.

«Если план победы поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года. Большинство пунктов рассчитаны детально по времени, но этот план победы можно реализовать только с помощью партнеров.

Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то (президент России Владимир) Путин существенно усилится в следующем году», - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев «открыт к дипломатии, но к честной».

*** 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы своей страны в войне с Россией. Как пишут украинские СМИ, по словам Зеленского, положение 1 плана предусматривает немедленное приглашение страны к членству в НАТО.

По словам украинского лидера, выполнение плана мира зависит от партнеров Киева, а не от Москвы.

Зеленский подчеркнул, что Россия не ищет честного мира, «президент Владимир Путин сошел с ума и хочет войны, лично он не изменится, он глух ко всем другим».

Президент отметил, что Украина и партнеры должны вместе изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась, чтобы Россия «была принуждена к миру».

«Первый пункт (и очень важный) - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности», - подчеркнул Зеленский.

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