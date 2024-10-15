Зеленский: «Украина воюет с тремя странами»

Украина воюет с тремя странами - Россией, Ираном и Северной Кореей, заявил президент страны Владимир Зеленский в Верховной Раде.

«Если план победы поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года. Большинство пунктов рассчитаны детально по времени, но этот план победы можно реализовать только с помощью партнеров.

Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то (президент России Владимир) Путин существенно усилится в следующем году», - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев «открыт к дипломатии, но к честной».