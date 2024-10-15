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Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены

Отдел информации
13:38 692

Cпецслужбы Франции арестовали известного африканского активиста Кеми Себа. Последний совсем недавно принимал участие и выступал на международной конференции в Баку, посвященной «французскому неоколониализму в Африке».

Французские СМИ сообщают, что Себа (его настоящее имя Стеллио Жиль Робер Капо Чичи) был задержан 14 октября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Согласно пресс-релизу организации Urgences panafricanistes, возглавляемой Себа, вместе с ним задержали и координатора этой организации Хери Джекути.

Как сообщается, у Кеми Себа была виза категории D, дающая право на свободное передвижение в Шенгенской зоне и позволяющая пребывать на территории Франции более трех месяцев. Отмечается, что активист отправился в Париж для встреч с «коллегами» из Бенина и для того, чтобы навестить своих больных родителей. За последние две недели после возвращения из Баку он также провел серию встреч с представителями гражданского общества и СМИ в Испании и Бельгии.

Кеми Себа родился в 1981 году в Страсбурге в семье мигрантов из Бенина и считается одним из ведущих панафриканских активистов. Ведет активную борьбу против «неоколониальной политики Франции в Африке». В 2011 году покинул Францию и переехал в Сенегал, где продолжил свою политическую деятельность и читал лекции в африканских университетах. В 2017 году власти Сенегала выслали Себа из страны, назвав угрозой общественной безопасности. После активист перебрался в Бенин и продолжил свою работу там, а затем в Кот-д’Ивуаре.

В феврале 2024 года французские власти начали процедуру лишения Кеми Себа французского гражданства. Активиста обвиняют в распространении антифранцузских настроений по всей Западной Африке. В июле 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон лишил Себа гражданства.

Возглавляемая Кеми Себа организация Urgences panafricanistes заявила, что в ближайшие часы проведет пресс-конференцию, чтобы «раскрыть истинные причины его ареста». Французские спецслужбы пока не раскрывают, в чем именно обвиняется активист.

Бакинская инициативная группа в своем экстренном заявлении решительно осудила его «незаконное задержание» французскими правоохранительными органами. В заявлении отмечается, что «этот незаконный шаг является не только грубым нарушением личной свободы и прав человека», но и «давлением на борьбу африканских народов против неоколониализма и их право на суверенитет».

«Кеми Себа на протяжении многих лет выступал против неоколониальной политики и является важной фигурой в борьбе Африки за независимость. Его задержание не только нарушает свободу выражения мнений и политической деятельности, но и в очередной раз доказывает, что Франция стремится сохранить свое влияние в Африке нелегитимными методами. Такие действия свидетельствуют о том, что французское государство не смогло преодолеть колониальное мышление и продолжает добиваться гегемонии. Кеми Себа — политический заключенный, и арест напрямую связан с его политической деятельностью», — говорится в заявлении Бакинской инициативной группы.

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