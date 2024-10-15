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Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани

Инара Рафикгызы, судебный репортер
13:43 251

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Бахруза Аскерова, обвиняемого в подготовке покушения на главу Исполнительной власти Ленкоранского района Талеха Гарашева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе, который вел судья Сабухи Гусейнов, были уточнены анкетные данные обвиняемого. Также Бахруз Аскеров устно обратился к суду с просьбой о переводе его из следственного изолятора Службы государственной безопасности в следственный изолятор Бакинской пенитенциарной службы. Суд удовлетворил ходатайство. Судебное разбирательство назначено на 29 октября.

Привлеченному к уголовной ответственности Службой госбезопасности Б.Аскерову предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12 (подготовка к повторному убийству группой лиц по предварительному сговору по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 28,214.2.1, 28,214.2.3 (подготовка к совершению террористического акта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214-3.1 (подготовка к прохождению обучения с целью терроризма), 28,277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) и 28,278.1 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя государства).

Установлено, что мужчина создал сообщество из граждан Азербайджана, которым поручил совершить покушение на главу ИВ Ленкорани. Другой целью террористов был иностранный гражданин, работающий учителем английского языка. Для своих «подопечных» Аскеров намеревался организовать боевую подготовку на территории неназванного третьего государства. Однако претворить эти планы в жизнь он так и не успел.

В результате комплексных следственных мероприятий Бахруз Аскеров был арестован и привлечен к уголовной ответственности, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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