Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана

В Израиле образовался дефицит ракет-перехватчиков для систем ПВО/ПРО Arrow и David Sling, которые активно расходовались в результате иранской ракетной атаки 1 октября. Теперь компания Israel Aerospace Industries, которая производит перехватчики Arrow, работает в три смены, чтобы обеспечить круглосуточную работу производственных линий. В этих условиях атака на Иран может быть весьма опасной, поскольку в случае ответного удара Тегерана перехватчики могут закончиться и придется определять приоритеты их размещения, иными словами, защищать только критически важные объекты, жертвуя остальными. Размещение американской системы ПРО THAAD вместе с их экипажами в Израиле тоже не панацея. Ведь за 16 лет, прошедших с того момента, когда они были поставлены на вооружение, для них было произведено всего лишь 800 штук. Систем ПВО Patriot также не хватает для защиты американской инфраструктуры на Ближнем Востоке. Ранее Пентагон был вынужден снимать с дежурства батареи Patriot в Японии для отправки в Европу. Тайваньскую ПВО отдавали Киеву. Что-то вскоре придется срочно возвращать назад.

Американские чиновники и президент Байден оказались совершенно правы, когда отговаривали Нетаньяху от удара по нефтяной и атомной структурам Ирана. Поскольку ответный иранский удар мог иметь для израильтян с их нынешним состоянием ПРО весьма печальные последствия. Он в конце концов с их доводами согласился. Хотя есть подозрения, что с самого начала все понимал, но не мог упустить случая, чтобы не выторговать у США некоторых уступок, в числе которых и THAAD. Это фирменный стиль израильского премьера, сначала «держите меня семеро!» А в итоге «укрепляйте мой военный потенциал». В Вашингтоне это прекрасно понимают, за долгие годы изучив Нетаньяху как облупленного. Но всякий раз идут у него на поводу. Во-первых, показывая, насколько искренне Соединенные Штаты обеспокоены безопасностью Израиля. Во-вторых, тонко намекая руководству еврейского государства на зависимость в военной и иных сферах Израиля от США. И, в-третьих, давая понять израильтянам, что эта невероятная и беспрецедентная американская военная поддержка имеет свою цену. Расчет в принципе верный, но есть одна проблема. Которая называется «Нетаньяху». Израильский премьер воспринимает американскую позицию не как услугу со стороны США, а как нечто, что американцы обязаны делать, даже если это противоречит их интересам. И, признаться, Вашингтон сделал многое для этого, неоднократно демонстрируя, что ради Израиля он готов просто расшибиться в лепешку, что Израиль имеет для него более высокую цену, чем его собственные интересы.

Как результат, Вашингтону не стоит жаловаться, когда израильтяне поступают вопреки их рекомендациям, а порой и откровенно игнорируют их, ломая Вашингтону все его игры и тщательно простроенные интриги. Они сами это позволили. Но с израильским ударом по Ирану есть еще один интересный нюанс, о котором просто необходимо сказать, поскольку он обязательно «вылезет» в начале следующего года, вновь вернув всех нас к теме ирано-израильского противостояния.