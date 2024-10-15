Кремль не комментирует слова Кадырова

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — сказал Песков, которого цитирует «Коммерсант».

10 октября в ходе совещания с силовиками глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке покушения на него. В этом контексте он упомянул сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пригрозил кровной местью в случае, если они не докажут свою невиновность.

Тогда же глава Чечни заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить «кадыровцев» в том, что они были зачинщиками конфликта. «Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — подчеркнул глава Чечни.

Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения.

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг участие в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. «Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев на ингушском языке, отвечая на соответствующий вопрос. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку своим депутатам и сенатору.