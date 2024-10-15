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Бывший главный кадровик Шойгу оказался долларовым миллионером

14:28 1955

Суд арестовал банковские счета, объекты недвижимости и другие активы более чем на 300 млн руб. (более $3 млн), принадлежащие бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову и его родственникам, сообщили источники в правоохранительных органах. Всего в рамках дела были арестованы 29 счетов в трех банках России и шесть объектов недвижимости, в том числе трехэтажный дом в Краснодаре площадью более 1,1 тыс. кв. метров, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

По словам собеседников российских СМИ, по делу Кузнецова и его предполагаемого сообщника назначены новые экспертизы, в том числе финансово-экономические. До этого Следственный комитет сообщал, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты 100 млн руб. наличными в отечественной и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. Согласно версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Мартиросян также был отправлен в СИЗО, а его имущество на сумму более 50 млн руб. — арестовано.

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