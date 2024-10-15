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Китай пригрозил Тайваню «уничтожением»

14:41 993

Тайваню грозит «уничтожение» в случае эскалации конфликта с Китаем, заявил председатель канцелярии по делам острова при китайском Госсовете Чэнь Биньхуа. Его слова приводит Reuters.

«Мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. ...Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он закупит, и неважно, вмешаются внешние силы или нет. Если [Тайвань] осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», — отметил Чэнь Биньхуа.

Он подчеркнул, что действия Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности «не прекратятся ни на минуту». «Мы максимально искренне и с полной целеустремленностью заявляем о готовности стремиться к мирному воссоединению…» — сказал Чэнь Биньхуа на пресс-конференции.

Он сделал заявление на фоне военных учений рядом с Тайванем. 14 октября китайская армия провела учения «Совместный меч — 2024B» в водах вокруг Тайваня. По словам старшего полковника Ли Си, учения должны стать «мощным» сдерживающим фактором для «сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня. В маневрах приняли участие военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и др. Власти Тайваня назвали китайские военные учения провокацией. В зону противовоздушной обороны острова за время учений входили 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня, считая остров одной из своих провинций. США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая».

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