Грузия не будет участвовать во встрече «3+3»

Грузинская сторона не будет представлена на переговорах в Стамбуле 18 октября в рамках платформы «3+3» по Южному Кавказу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

«Нет, мы не будем участвовать. Грузия давно заявляла, что не работает в указанном формате», - сказала сотрудница пресс-службы.

