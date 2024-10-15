Грузия не будет участвовать во встрече «3+3»
14:50 1128
Грузинская сторона не будет представлена на переговорах в Стамбуле 18 октября в рамках платформы «3+3» по Южному Кавказу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.
«Нет, мы не будем участвовать. Грузия давно заявляла, что не работает в указанном формате», - сказала сотрудница пресс-службы.
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