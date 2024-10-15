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МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!

15:05 1242

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал запрос азербайджанских СМИ по поводу задержания во Франции главы Telegram Павла Дурова и «борца с неоколониализмом» Кеми Себы.

«Задержание французскими правоохранительными органами Павла Дурова, основателя социальной сети Telegram, и Кеми Себы, человека, известного своей деятельностью в защиту прав африканских народов, и применение к ним мер по аресту представляют собой нарушение основных прав человека во Франции. Недопустимо подвергать этих лиц преследованию на основании их политических взглядов и убеждений.

Франция должна провести соответствующее расследование полностью прозрачным и справедливым образом, а международное сообщество должно быть проинформировано соответствующим образом.

Мы считаем, что такие политически мотивированные аресты во Франции должны быть расследованы и оценены соответствующими институтами Европейского союза, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», - сказал Гаджизаде.

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