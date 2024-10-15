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Иранский журналист вернулся на родину. Его арестовали

15:20 773

В Тегеране арестовали бывшего сотрудника американской медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) Резу Вализаде.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на собственный источник, он был схвачен около трех недель назад, вернувшись в Иран после многих лет жизни за границей. Вализаде, который имеет гражданство Ирана и США, обвинили в сотрудничестве с зарубежными СМИ.

Журналист работал на «Радио Фарда» (служба РСЕ/РС на фарси), но уволился в ноябре 2022 года. В августе он написал в Twitter, что собирается вернуться в Иран и что он наполовину завершил переговоры с представителями Корпуса стражей исламской революции.

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