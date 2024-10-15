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Северокорейцы массово вступают в армию

15:27 1150

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в среду, 16 октября, что на этой неделе около 1,4 миллиона молодых людей подали заявки на вступление или возвращение в армию, обвинив Сеул «в провокационном вторжении беспилотников», которое привело к «напряженной ситуации на грани войны», пишет Reuters.

Молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, «полны решимости бороться в священной войне за уничтожение врага оружием революции», написали северокорейские СМИ.

«Если начнется война, Южная Корея будет стерта с лица земли. Поскольку она хочет войны, мы готовы покончить с ее существованием», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе КНДР обвинила Южную Корею в запуске беспилотников, пролетевших над Пхеньяном, которые разбрасывали «огромное количество» антисеверокорейских листовок.

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