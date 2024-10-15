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Компания AS Group принимает участие в «Каспийской Неделе Строительства 2024»

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15:39 252

С 15 по 17 октября в Бакинском Экспо-Центре проходит "Каспийская Неделя Строительства 2024", в которой в числе прочих участвует компания AS Group.

На выставке компания представлена стендом, состоящим из двух частей: "Восстановленные территории в Карабахе" и "Наши коммерческие проекты". В части стенда под названием "Восстановленные территории в Карабахе" AS Group демонстрирует макеты сел Агалы Зангиланского района и Довлетярлы Физулинского района, а также фото- и видеоматериалы, связанные с этими проектами.

Стоит отметить, что AS Group полностью реализовала работы по проектированию "Умной деревни" в селе Агалы Зангиланского района, начиная от правильного градостроительства и строительства, решений для "умного села", использования альтернативных источников энергии и создания новых производственных объектов. Также компания выполнила проектные работы в селе Довлетярлы Физулинского района.

Во второй части стенда под названием "Наши коммерческие проекты" AS Group представила Премиум Жилой Комплекс Renessans Palace в Баку и виллы Villa Siena, построенные в тосканском стиле в Бузовна. Также были предоставлены фото и видеоматериалы по этим проектам.

Компания также представила посетителям подробную информацию о гражданских и промышленных проектах, выполненных по государственным заказам.

Все желающие могут получить более подробную информацию о AS Group и ее проектах на выставке "Каспийская Неделя Строительства 2024". Также можно ознакомиться с информацией о компании на сайте www.asgroup.az.

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