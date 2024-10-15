Нахчывану досталось меньше денег

Дотации из госбюджета Азербайджана бюджету Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год прогнозируются на уровне 320,5 млн манатов, или 0,8% бюджетных расходов. Как сообщили в Минфине, это на 4,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Согласно проекту госбюджета на 2025 год, дотация Нахчывану составит 6,1% от общегосударственных расходов.

Минфин в среду сообщил, что проект госбюджета на 2025 год представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Финансовое ведомство также опубликовало проект госбюджета на следующий год.