USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Что важно знать об анестезии?

рекомендации специалиста Минздрава
15:51 301

Перед применением анестезии проводится ряд важных мероприятий. Эти меры принимаются с целью повышения безопасности пациентов и снижения возможных осложнений во время анестезии. Об этом сказала завотделом реанимации Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Афет Гюлахмедзаде во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, в ходе медицинского осмотра оценивается состояние здоровья пациента, перенесенные заболевания и история операций: «При необходимости проводятся анализы крови, уровень электролитов и другие обследования. Также определяется наличие у пациента аллергии на анестетики. Пациента просят не принимать пищу в течение определенного периода времени (обычно 6-8 часов) перед операцией. Это необходимо для снижения риска рвоты во время анестезии. Пациенты, принимающие какие-либо лекарства, должны сообщить об этом своему врачу. Некоторые препараты во время анестезии могут вызвать нежелательные реакции».

А.Гюлахмедзаде отметила, что пациенту разъясняется процесс обезболивания и ожидаемые побочные эффекты, что снижает его тревожность: «Вид анестезии (общая, регионарная, местная) врач выбирает в зависимости от состояния пациента. Эти меры помогают сделать процесс анестезии более безопасным и эффективным. Важен индивидуальный подход к каждому пациенту. При наличии дополнительных сопутствующих заболеваний проводятся соответствующие обследования и лечебные мероприятия, а также психологическая подготовка пациента путем введения седативных препаратов накануне операции.

Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
14:03 3339
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос наш комментарий; все еще актуально
15 октября 2024, 23:32 13061
В Баку стартует чемпионат Европы по TeamGym
В Баку стартует чемпионат Европы по TeamGym
15:53 372
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
15:05 1248
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!»
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!» наша корреспонденция
13:01 3189
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 10814
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
13:43 1273
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
13:38 2826
Зеленский заявил, что украинские войска не собираются уходить из России
Зеленский заявил, что украинские войска не собираются уходить из России обновлено 14:44
14:44 3747
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 2123
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 3513

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
14:03 3339
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос наш комментарий; все еще актуально
15 октября 2024, 23:32 13061
В Баку стартует чемпионат Европы по TeamGym
В Баку стартует чемпионат Европы по TeamGym
15:53 372
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
15:05 1248
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!»
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!» наша корреспонденция
13:01 3189
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 10814
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
Начинается суд над Бахрузом Аскеровым: он готовил покушение на главу Ленкорани
13:43 1273
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
Французские спецслужбы задержали «борца с неоколониализмом». В Баку возмущены
13:38 2826
Зеленский заявил, что украинские войска не собираются уходить из России
Зеленский заявил, что украинские войска не собираются уходить из России обновлено 14:44
14:44 3747
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана
Самолеты Израиля нанесли удары по городам Ливана добавлено видео; обновлено 13:25
13:25 2123
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 3513
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться