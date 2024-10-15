Что важно знать об анестезии?

Перед применением анестезии проводится ряд важных мероприятий. Эти меры принимаются с целью повышения безопасности пациентов и снижения возможных осложнений во время анестезии. Об этом сказала завотделом реанимации Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Афет Гюлахмедзаде во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, в ходе медицинского осмотра оценивается состояние здоровья пациента, перенесенные заболевания и история операций: «При необходимости проводятся анализы крови, уровень электролитов и другие обследования. Также определяется наличие у пациента аллергии на анестетики. Пациента просят не принимать пищу в течение определенного периода времени (обычно 6-8 часов) перед операцией. Это необходимо для снижения риска рвоты во время анестезии. Пациенты, принимающие какие-либо лекарства, должны сообщить об этом своему врачу. Некоторые препараты во время анестезии могут вызвать нежелательные реакции».

А.Гюлахмедзаде отметила, что пациенту разъясняется процесс обезболивания и ожидаемые побочные эффекты, что снижает его тревожность: «Вид анестезии (общая, регионарная, местная) врач выбирает в зависимости от состояния пациента. Эти меры помогают сделать процесс анестезии более безопасным и эффективным. Важен индивидуальный подход к каждому пациенту. При наличии дополнительных сопутствующих заболеваний проводятся соответствующие обследования и лечебные мероприятия, а также психологическая подготовка пациента путем введения седативных препаратов накануне операции.