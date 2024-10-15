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В Баку стартует чемпионат Европы по TeamGym

Отдел спорта
15:53 373

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует чемпионат Европы по TeamGym.

Это командный вид соревнований, который включает в себя выступления сразу на трех снарядах. Участники демонстрируют свои навыки как на ковре, так и на акробатической дорожке и трампете (мини-батуте). 

В столицу Азербайджана съехались лучшие команды Старого Света. Всего на чемпионате Европы выступят 14 сборных - Азербайджана, Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии и Швеции. 

В общей сложности в Баку приедут 498 спортсменов: 268 сеньоров и 230 юниоров. 28 арбитров оценят выступления настоящих мастеров своего дела.

В нашей стране эта дисциплина начала развиваться в 2018 году. Сегодня в Азербайджане есть как профессиональные спортсмены по TeamGym, так и представители судейского корпуса. 

Церемония открытия начнется в 16:00. Сегодня и завтра пройдут квалификационные соревнования, а в пятницу и субботу - финалы.

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