В Баку стартует чемпионат Европы по TeamGym

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует чемпионат Европы по TeamGym.

Это командный вид соревнований, который включает в себя выступления сразу на трех снарядах. Участники демонстрируют свои навыки как на ковре, так и на акробатической дорожке и трампете (мини-батуте).

В столицу Азербайджана съехались лучшие команды Старого Света. Всего на чемпионате Европы выступят 14 сборных - Азербайджана, Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии и Швеции.