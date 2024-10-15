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Британия и Франция срочно созывают Совбез ООН

15:55 1014

Алжир, Великобритания и Франция созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН 16 октября для обсуждения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Гуманитарное положение в северной части Газы вызывает ужас. Ситуация с доступом к системам жизнеобеспечения ухудшается. По информации ООН, за последние две недели туда почти не поступало продовольствия. Израиль должен обеспечить защиту мирных жителей и открыть маршруты для доставки жизненно необходимой помощи. Вместе с нашими французскими и алжирскими коллегами мы созвали сегодня срочное заседание Совета Безопасности ООН для решения этой проблемы.

Вместе с нашими международными партнерами мы продолжаем призывать к немедленному прекращению огня для того, чтобы обеспечить поставки большего количества гуманитарных грузов [в Газу] и вывод остающихся заложников», - отмечается в заявлении.

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