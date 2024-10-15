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Украина вот-вот потеряет еще три города

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Отдел информации
16:14 409

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представил в Верховной Раде план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений. Глава государства попытался убедить депутатов, что, следуя этим пунктам, можно гарантировать победу в войне. Однако, поскольку план содержит секретные приложения и его полное содержание не разглашается, неясно, что именно Зеленский подразумевает под «победой».

«Первый пункт — геополитический, второй и третий — военные, четвертый — экономический, пятый — о безопасности», — сказал он. По словам Зеленского, все пункты расписаны по времени «очень конкретно».

Зеленский пытался убедить депутатов, что, следуя пунктам плана, можно гарантировать победу в войне

Как отметил президент Украины, первые четыре пункта касаются военного времени и направлены на завершение войны. Пятый пункт относится к послевоенному времени и направлен на обеспечение безопасности.

Напомним, что ранее Зеленский обсуждал свой план победы с лидерами США и Европы. По сообщениям западной прессы, план не вселил уверенности в то, что Украина сможет одержать победу в этой войне, и Киев может быть вынужден пойти на территориальные уступки, чтобы военные действия прекратились. Хотя детали плана остаются неизвестными, ходят слухи, что в нем предусматривается нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории с использованием западных ракет.

В то время как Зеленский представлял свой план в парламенте, ситуация на фронте стремительно ухудшается: Украина может потерять еще три важных города в Донбассе. Как сообщает военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, ВСУ будут вынуждены оставить город Селидово в Донецкой области, чтобы избежать окружения. Он отметил, что Селидово — один из населенных пунктов в пригороде Покровска, и многие села вокруг уже заняты российскими войсками. Оборону успешно держит 15-я бригада нацгвардии Украины «Кара-Даг», но россияне продолжают наступление по периметру. Сейчас Селидово находится в полукольце, и чтобы избежать окружения, украинские войска будут вынуждены покинуть город.

Украина может потерять еще три важных города в Донбассе, среди них Селидово

«Горькая реальность в Селидово (ранее 23 тысячи жителей). «Кара-Даг» действует хорошо, защищая город, но соседние части не справляются. Поэтому город падает, несмотря на мужество его защитников. Это то, что я видел, когда четыре недели назад посетил расположение «Кара-Даг» в этом районе», — пишет Рёпке.

Генеральный штаб Украины подтверждает, что в настоящее время в районе городов Селидово, Курахово и Покровск Донецкой области идут ожесточенные бои, и российские войска продолжают интенсивные наступления.

Аналитическая группа Deep State, близкая к Министерству обороны Украины, сообщает, что за последние сутки российские силы захватили село Островское, расположенное неподалеку от Курахово. Сейчас ВС России находятся всего в двух километрах от города.

Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ, сообщает, что украинское командование уже не рассчитывает удержать Курахово и Селидово, сосредоточив силы на обороне Покровска. Потеря Курахово, как отмечается, вопрос времени.

Генштаб ВСУ подтверждает, что в настоящее время в районе Селидово, Курахово и Покровска Донецкой области идут ожесточенные бои

Ситуация вокруг этих городов осложняется также тем, что возникает угроза окружения для наиболее боеспособных подразделений украинской армии. Российские группировки «Юг», «Восток» и «Центр» оказывают давление на украинские части, удерживающие позиции в районе Курахово, и ежедневно продвигаются на несколько сотен метров. Если им удастся выйти на южный берег Кураховского водохранилища, около двух тысяч украинских военных могут оказаться в окружении.

Кроме того, российские войска продолжают захват города Торецка в Донецкой области, более половины города уже занято. Ситуация в Торецке очень сложная, заявила представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.

РФ захватила за август и сентябрь 2024 года в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь предыдущий год

По данным аналитиков проекта UA War Infographics, российские силы захватили за август и сентябрь 2024 года в 5,5 раза больше территории, чем за весь предыдущий год. Основные причины этого - нехватка оружия у ВСУ и изменение тактики российских войск.

Напомним, что ВСУ уже потеряли часть плацдарма, захваченного в августе этого года в Курской области России. Российская армия продолжает контрнаступление на Курском фронте и уже достигла города Суджа, находящегося в семи километрах от линии фронта. Суджа - единственный город, который украинским силам удалось захватить в ходе Курской операции. Если бои будут продолжаться в таком же темпе, Украина может полностью утратить курский плацдарм в течение нескольких недель.

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