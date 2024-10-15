Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представил в Верховной Раде план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений. Глава государства попытался убедить депутатов, что, следуя этим пунктам, можно гарантировать победу в войне. Однако, поскольку план содержит секретные приложения и его полное содержание не разглашается, неясно, что именно Зеленский подразумевает под «победой». «Первый пункт — геополитический, второй и третий — военные, четвертый — экономический, пятый — о безопасности», — сказал он. По словам Зеленского, все пункты расписаны по времени «очень конкретно».

Как отметил президент Украины, первые четыре пункта касаются военного времени и направлены на завершение войны. Пятый пункт относится к послевоенному времени и направлен на обеспечение безопасности. Напомним, что ранее Зеленский обсуждал свой план победы с лидерами США и Европы. По сообщениям западной прессы, план не вселил уверенности в то, что Украина сможет одержать победу в этой войне, и Киев может быть вынужден пойти на территориальные уступки, чтобы военные действия прекратились. Хотя детали плана остаются неизвестными, ходят слухи, что в нем предусматривается нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории с использованием западных ракет. В то время как Зеленский представлял свой план в парламенте, ситуация на фронте стремительно ухудшается: Украина может потерять еще три важных города в Донбассе. Как сообщает военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, ВСУ будут вынуждены оставить город Селидово в Донецкой области, чтобы избежать окружения. Он отметил, что Селидово — один из населенных пунктов в пригороде Покровска, и многие села вокруг уже заняты российскими войсками. Оборону успешно держит 15-я бригада нацгвардии Украины «Кара-Даг», но россияне продолжают наступление по периметру. Сейчас Селидово находится в полукольце, и чтобы избежать окружения, украинские войска будут вынуждены покинуть город.

«Горькая реальность в Селидово (ранее 23 тысячи жителей). «Кара-Даг» действует хорошо, защищая город, но соседние части не справляются. Поэтому город падает, несмотря на мужество его защитников. Это то, что я видел, когда четыре недели назад посетил расположение «Кара-Даг» в этом районе», — пишет Рёпке. Генеральный штаб Украины подтверждает, что в настоящее время в районе городов Селидово, Курахово и Покровск Донецкой области идут ожесточенные бои, и российские войска продолжают интенсивные наступления. Аналитическая группа Deep State, близкая к Министерству обороны Украины, сообщает, что за последние сутки российские силы захватили село Островское, расположенное неподалеку от Курахово. Сейчас ВС России находятся всего в двух километрах от города. Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ, сообщает, что украинское командование уже не рассчитывает удержать Курахово и Селидово, сосредоточив силы на обороне Покровска. Потеря Курахово, как отмечается, вопрос времени.

Ситуация вокруг этих городов осложняется также тем, что возникает угроза окружения для наиболее боеспособных подразделений украинской армии. Российские группировки «Юг», «Восток» и «Центр» оказывают давление на украинские части, удерживающие позиции в районе Курахово, и ежедневно продвигаются на несколько сотен метров. Если им удастся выйти на южный берег Кураховского водохранилища, около двух тысяч украинских военных могут оказаться в окружении. Кроме того, российские войска продолжают захват города Торецка в Донецкой области, более половины города уже занято. Ситуация в Торецке очень сложная, заявила представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.