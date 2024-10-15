Мирхафиз Джафарзаде предал Азербайджан

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Мирхафиза Джафарзаде, обвиняемого в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.

По сообщению haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде был оглашен приговор. Суд пришел к выводу, что предъявленные обвинения подтверждены достаточными доказательствами, свидетельскими показаниями и другими фактами.

Согласно приговору, Мирхафиз Джафарзаде признан виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Из материалов дела следует, что незаконные действия Мирхафиза Джафарзаде были выявлены в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в рамках борьбы с терроризмом. Было установлено, что Мирхафиз Джафарзаде тайно сотрудничал с иностранными спецслужбами, выполняя задания, направленные против государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана. Он передавал через мессенджер Telegram информацию о местоположении военных объектов и другие данные. За свои действия Мирхафиз Джафарзаде был привлечен к следствию, ему было предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса (государственная измена).