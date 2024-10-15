Объявлен обладатель приза в 150 000 манатов в лотерее, посвященной 150-летию Kapital Bank

15 октября 2024 года завершился третий тираж лотереи, проводимой в честь 150-летия Kapital Bank для владельцев карт рассрочки Birbank. Победителями розыгрыша стали 3334 человека, которые совершали транзакции в период с 10 июля по 30 сентября 2024 года. Из них 2300 человек выиграли 5 AZN кешбэка, 1000 человек – 10 AZN кешбэка, 20 человек – 100 AZN, 10 человек – 500 AZN, 2 человека – 1000 AZN, и 1 человек выиграл 10 000 AZN. Главный приз лотереи – 150 000 манатов – был разыгран в финальном тираже.

Список победителей лотереи доступен по ссылке: https://kbl.az/150tiraj3

Стоит отметить, что в финальном розыгрыше также участвовали билеты, не выигравшие в первом и втором тиражах. В общей сложности, в лотерее, проводимой с 10 июля по 30 сентября 2024 года, победили 10 000 владельцев карт рассрочки Birbank. Среди них 6900 человек выиграли кешбэк на сумму 5 AZN, 3000 человек – 10 AZN кешбэк, 60 человек – 100 AZN, 30 человек – 500 AZN, 6 человек – 1000 AZN, 3 человека – 10 000 AZN и один победитель получил главный приз – 150 000 AZN.

Согласно условиям лотереи, за каждое снятие наличных на сумму от 50 AZN и более единовременные платежи (POS-терминал, онлайн-платежи) и переводные операции, совершенные с помощью карт рассрочки Birbank, клиент получал 1 билет (шанс на участие в лотерее). При покупках в рассрочку (беспроцентное разделение суммы на месяцы) и операциях Ninja (разделение суммы на месяцы с комиссией) за каждые 50 AZN владелец карты получал 10 билетов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и имеет самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане с 119 филиалами и 53 отделениями. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, по номеру 196 или на страницах банка в социальных сетях. Для подачи заявки на потребительский кредит посетите https://kbl.az/prgtk, для получения карты Birbank — https://kbl.az/prcrc.