Стали известны сроки удара по Ирану

Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября. Об этом пишет американское агентство CNN со ссылкой на израильские источники. По их данным, план ответа уже готов.

Ранее представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камалванди заявил, что в Тегеране считают маловероятным удар по иранской ядерной отрасли, однако если он и случится, ущерб можно будет быстро устранить.

"Мы так планировали, что если подобная глупость и случится, ущерб будет минимален", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" его слова.

Он пояснил, что любая атака против ядерной сферы Ирана считается "практически невероятной", однако в Тегеране всегда всерьез относились к такому варианту событий. Камалванди добавил, что МАГАТЭ и международное сообщество должны выступать с осуждением любых угроз или нападений на ядерные объекты.