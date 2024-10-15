Стали известны сроки удара по Ирану
Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября. Об этом пишет американское агентство CNN со ссылкой на израильские источники. По их данным, план ответа уже готов.
Ранее представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камалванди заявил, что в Тегеране считают маловероятным удар по иранской ядерной отрасли, однако если он и случится, ущерб можно будет быстро устранить.
"Мы так планировали, что если подобная глупость и случится, ущерб будет минимален", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" его слова.
Он пояснил, что любая атака против ядерной сферы Ирана считается "практически невероятной", однако в Тегеране всегда всерьез относились к такому варианту событий. Камалванди добавил, что МАГАТЭ и международное сообщество должны выступать с осуждением любых угроз или нападений на ядерные объекты.
*** 16:40
Иран располагает секретным оружием, более мощным, чем ядерное, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ибрагим Ростами.
«У нас есть вооружения, значительно превосходящие ядерное оружие», - заявил генерал иранским СМИ, комментируя звучащие в стране на фоне угроз Израиля нанести удар по Ирану призывы пересмотреть неядерную военную доктрину.