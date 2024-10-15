Китай хочет стать «другом» и «партнером» США

Китай и США должны помогать друг другу в развитии и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, поскольку от отношений этих двух стран зависит «будущее всего человечества», заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру», — сказал Си Цзиньпин в послании участникам традиционной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям, передает Reuters.

Си отметил, что Китай неизменно строил отношения с США «в соответствии с принципами взаимного уважения и мирного сосуществования», а также всегда считал, что успехи обеих стран — «это возможности друг для друга».