Пезешкиан хочет остановить машину

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с султаном Омана Хайсамом бин Тариком призвал «оказать большее давление на сторонников Израиля», чтобы «остановить машину убийств и преступлений этого режима».

«Если мы - исламские страны - будем едины друг с другом, сионистский режим не посмеет совершать подобные преступления, и США и западные страны не посмеют поддержать его», - сказал Пезешкиан.