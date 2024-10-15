Германия не оставит Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил власти Израиля в том, что Германия продолжит поставлять оружие еврейскому государству, несмотря на критику его действий в секторе Газа и Ливане.

«Поставки осуществляются и будут все новые поставки. Израиль может на это положиться», - сказал глава правительства ФРГ, выступая в Бундестаге.

В то же время он подчеркнул, что в борьбе с ХАМАС и «Хезболлой» Израиль должен соблюдать гуманитарное право.

Ранее газета Bild сообщила, что власти Германии с марта не выдавали разрешения на экспорт оружия в Израиль из-за позиции министров от «зеленых» - глав Минэкономики Роберта Хабека и МИД Анналены Бербок. По информации издания, они блокировали поставки, добиваясь гарантий того, что оружие не будет использоваться «для геноцида». В итоге еврейское государство на прошлой неделе предоставило такие письменные гарантии.