Шольц готов к переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге перед немецкими депутатами, выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным о «справедливом мире» в Украине.

Шольц напомнил, что Владимир Зеленский также заявил о необходимости проведения мирной конференции с участием российской стороны. «Поэтому если возникает вопрос, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем: «Да, это тоже возможно», — сказал Шольц.