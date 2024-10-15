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Украина вот-вот потеряет еще три города
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Украина вот-вот потеряет еще три города

Зеленский дал союзникам три месяца

17:48 1340

Президент Украины Владимир Зеленский «дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений» его плана завершения войны - то есть до конца года. Об этом пишет АР.

Ранее и сам президент говорил, что первые четыре пункта плана должны быть реализованы в период с октября по декабрь, пятый — после войны.

АР отмечает, что пока ни одна страна этот план «публично не одобрила». Президент сегодня, представляя его в Верховной Раде, заявил, что союзники отнеслись к нему «очень практично, внимательно», команды сейчас обсуждают детали.

Зеленский заявил депутатам, что «победа стала для кое-кого неудобным словом» и что план победы будет «мостом к саммиту мира». Благодаря ему можно будет завершить войну «не позднее 2025 года».

Пункты плана следующие:

1. Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.

2. Продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории. Совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет; доступ к разведданным партнеров.

3. Размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета».

4. Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.

5. После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

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