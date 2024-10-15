USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина вот-вот потеряет еще три города
Новость дня
Украина вот-вот потеряет еще три города

Гектары гранатовых садов под водой

видео
Ульвия Худиева, собкор
18:08 906

В результате сильного дождя в Гаджигабуле под воду ушли гектары гранатовых садов. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях.

Стало известно, что особенно пострадали сады жителей села Биринджи Удуллу. Несмотря на то, что с момента затопления прошло три дня, вода из садов еще не ушла, и крестьяне до сих пор не могут попасть на свои участки, чтобы собрать урожай.

Жители, с которыми пообщался корреспондент haqqin.az, сообщили, что дожди и затопленные деревья в разгар сбора урожая поставили их в безвыходное положение. Если урожай не будет собран в ближайшее время, он может сгнить.

«За последние десять лет мы не сталкивались с таким природным бедствием. Под воду ушли и центральная часть района, и села», — рассказали местные жители.

По их словам, на фоне нанесенного домам ущерба, о сельском хозяйстве вспоминают реже. Однако гранатовые сады являются основным источником дохода для десятков сельчан. Затраты выросли, и, если урожай испортится, это приведет к серьезным убыткам. Жители надеются, что в ближайшие дни вода полностью уйдет, и, если не образуется слой грязи, они смогут собрать урожай.

Председатель муниципалитета Биринджи Удуллу Эльшан Магеррамов сообщил haqqin.az, что затопление садов в период сбора урожая создало трудности для местных жителей. Под воду ушли гранатовые сады, принадлежащие примерно 25 семьям.

«В отличие от центральной части района и некоторых других сел, в селе Биринджи Удуллу дома не сильно пострадали, эвакуация жителей не потребовалась. Однако 25 гранатовых садов все еще затоплены. Мы надеемся, что гранаты не сгниют, и как только вода уйдет, урожай будет собран», — добавил чиновник.

Всего сильные дожди в Гаджигабуле затопили более 500 домов и хозяйств.

Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16:14 4259
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 9776
Гектары гранатовых садов под водой
Гектары гранатовых садов под водой видео
18:08 907
Зеленский дал союзникам три месяца
Зеленский дал союзникам три месяца
17:48 1344
Мирхафиз Джафарзаде предал Азербайджан
Мирхафиз Джафарзаде предал Азербайджан
16:27 3879
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
14:03 4923
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос наш комментарий; все еще актуально
15 октября 2024, 23:32 13826
Фарид Гаибов объявил бакинский чемпионат Европы по TeamGym открытым
Фарид Гаибов объявил бакинский чемпионат Европы по TeamGym открытым обновлено
16:34 1264
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
15:05 2189
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!»
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!» наша корреспонденция
13:01 4067
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 11265

ЭТО ВАЖНО

Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16:14 4259
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 9776
Гектары гранатовых садов под водой
Гектары гранатовых садов под водой видео
18:08 907
Зеленский дал союзникам три месяца
Зеленский дал союзникам три месяца
17:48 1344
Мирхафиз Джафарзаде предал Азербайджан
Мирхафиз Джафарзаде предал Азербайджан
16:27 3879
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
14:03 4923
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос
Миллиарды на ветер, а в армии - хаос наш комментарий; все еще актуально
15 октября 2024, 23:32 13826
Фарид Гаибов объявил бакинский чемпионат Европы по TeamGym открытым
Фарид Гаибов объявил бакинский чемпионат Европы по TeamGym открытым обновлено
16:34 1264
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
МИД Азербайджана негодует: Во Франции преследуют за политические убеждения!
15:05 2189
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!»
Танцует Трамп. «Боже, спаси Америку!» наша корреспонденция
13:01 4067
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 11265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться