Гектары гранатовых садов под водой

Стало известно, что особенно пострадали сады жителей села Биринджи Удуллу. Несмотря на то, что с момента затопления прошло три дня, вода из садов еще не ушла, и крестьяне до сих пор не могут попасть на свои участки, чтобы собрать урожай.

В результате сильного дождя в Гаджигабуле под воду ушли гектары гранатовых садов. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях.

Жители, с которыми пообщался корреспондент haqqin.az, сообщили, что дожди и затопленные деревья в разгар сбора урожая поставили их в безвыходное положение. Если урожай не будет собран в ближайшее время, он может сгнить.

«За последние десять лет мы не сталкивались с таким природным бедствием. Под воду ушли и центральная часть района, и села», — рассказали местные жители.

По их словам, на фоне нанесенного домам ущерба, о сельском хозяйстве вспоминают реже. Однако гранатовые сады являются основным источником дохода для десятков сельчан. Затраты выросли, и, если урожай испортится, это приведет к серьезным убыткам. Жители надеются, что в ближайшие дни вода полностью уйдет, и, если не образуется слой грязи, они смогут собрать урожай.

Председатель муниципалитета Биринджи Удуллу Эльшан Магеррамов сообщил haqqin.az, что затопление садов в период сбора урожая создало трудности для местных жителей. Под воду ушли гранатовые сады, принадлежащие примерно 25 семьям.

«В отличие от центральной части района и некоторых других сел, в селе Биринджи Удуллу дома не сильно пострадали, эвакуация жителей не потребовалась. Однако 25 гранатовых садов все еще затоплены. Мы надеемся, что гранаты не сгниют, и как только вода уйдет, урожай будет собран», — добавил чиновник.

Всего сильные дожди в Гаджигабуле затопили более 500 домов и хозяйств.