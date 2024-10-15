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Украина вот-вот потеряет еще три города
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Украина вот-вот потеряет еще три города

В Подмосковье убили высокопоставленного офицера ГРУ

18:14 574

Утром в Подмосковье расстреляли автомобиль, в котором находился участник войны в Украине, высокопоставленный офицер ГРУ Никита Кленков. Кленков скончался на месте, пишут российские СМИ.

Как пишут российские СМИ, погибший Никита Кленков служил в воинской части 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций. Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2.

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