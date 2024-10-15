В Подмосковье убили высокопоставленного офицера ГРУ

Утром в Подмосковье расстреляли автомобиль, в котором находился участник войны в Украине, высокопоставленный офицер ГРУ Никита Кленков. Кленков скончался на месте, пишут российские СМИ.

Как пишут российские СМИ, погибший Никита Кленков служил в воинской части 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций. Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2.