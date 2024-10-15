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Украина вот-вот потеряет еще три города

Отправляла ли КНДР войска в Украину? В Сеуле проверят

18:19 187

Южная Корея «внимательно» следит за ситуацией по поводу вероятного отправления КНДР военных для участия в войне России против Украины. Там проверят эту информацию.

«Поскольку существует вероятность предоставления (Северной Кореей) войск или гражданского персонала, за этим внимательно следят», – рассказал представитель Минобороны Южной Кореи.

Кроме того, разведка страны заявила, что уже работает над проверкой сообщений о том, что Россия организует специальный батальон из северокорейцев, учитывая то, что они могут быть правдивыми.

«Мы также сотрудничаем с Украиной, чтобы подтвердить эти сообщения», – заявили в разведывательном ведомстве Южной Кореи.

В то же время в МИД страны также отреагировали на слухи по поводу отправки военных КНДР на войну в Украину. Там выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу того, что сотрудничество РФ и КНДР выходит за рамки торговли оружием и охватывает развертывание войск.

«Любое сотрудничество, которое косвенно или непосредственно помогает Северной Корее укреплять свои войска, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы еще раз призываем к прекращению незаконного военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», - заявил представитель МИД Южной Кореи.

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