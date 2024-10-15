На кону и судьба Молдовы

В Молдове 20 октября состоятся очередные выборы главы государства, одновременно с которыми пройдет референдум о вступлении в ЕС. Если большинство населения проголосует «за», в Конституцию страны должны быть внесены изменения, подтверждающие «необратимость» европейского пути. При этом действующего президента и кандидата в президенты Майю Санду электоральные конкуренты неоднократно обвиняли в использовании евровектора в качестве не вполне честного инструмента для предвыборной агитации. В ближайшее воскресенье граждане Молдовы могут выбирать из 11 кандидатов, зарегистрированных и утвержденных Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Среди них в избирательном бюллетене значатся четыре женщины, включая действующего президента Майю Санду, два бывших премьер-министра, два экс-прокурора. Двоих можно назвать представителями гагаузского меньшинства. У троих электоральных конкурентов были проблемы с законом.

В целом, выдвижение кандидатов и текущий электоральный список не раз вызывал противоречивые впечатления. Так, экс-президент Игорь Додон, восстановивший своё председательство в Партии социалистов (ПСРМ), отказался баллотироваться. Он считался относительно пророссийским политиком. Кстати, в данный момент явные симпатии Москве молдавские политические деятели практически не высказывают. Додону, как бывшему главе государства и лидеру прежней весьма многочисленной партии власти, прочили солидные шансы на победу. Однако вместо него ПСРМ выставила бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло, ставшего фигурантом целой серии уголовных дел по линии прокурорской деятельности. В итоге, Стояногло так и не был осужден. Кроме того, получила подтверждение неконституционность его увольнения, но восстановления в должности не произошло. Основным бэкграундом к неоднократным арестам и судебным процессам с участием экс-главы Генпрокуратуры стало его противостояние с действующей властью и потенциально возможные разоблачения, которые он мог бы предъявить общественности. Периодически упоминалось о том, что он гагауз и симпатизирует позиции властей Гагаузской автономии. Еще одним ярким выдвиженцем с гагаузскими корнями стала Ирина Влах – весьма известный молдавский политик. В течение 8 лет, то есть двух мандатов, она была башканом, главой, исполнительной власти Гагаузии. Влах явно демонстрировала активное взаимодействие с Турцией и Россией, особенно с Татарстаном, акцентируя внимание на экономической и социальной помощи автономии. Будучи частью тюркской семьи, Гагаузия получала поддержку и от Азербайджана.

В последние годы пребывания на посту башкана Ирина Влах активизировала работу с дипломатами европейских стран и непосредственно с послом ЕС в Молдове. При этом политик намекала на президентские амбиции. Совершенно неожиданным стало выдвижение на пост президента Молдовы журналистки Натальи Морарь, которая не скрывает своей связи с беглым молдавским банкиром со скандальной репутацией Вячеславом Платоном, отцом ее ребенка. В минувшие месяцы Морарь инициировала консультации с оппозиционными молдавскими политиками с целью выбрать единого кандидата в президенты и, в конце концов, сама стала таковым. Нынешняя конкурентка Майи Санду на выборах не раз говорила о том, что приходом к власти Санду обязана, в том числе, и ей. Среди прочих кандидатов нельзя не отметить одну из самых любопытных фигур – Ренато Усатого. Несколько лет назад он вошел в молдавскую политику практически под российскими знаменами, однако чуть позже выяснилось, что в России против него возбуждено несколько уголовных дел. Сам Усатый назвал их политическими. Его политформирование называется «Наша партия». Венцом его карьеры стало избрание мэром Бельц - второго по величине города в правобережной Молдове, «северной столицы». После провала «Нашей партии» на парламентских выборах 2021 года Ренато Усатый «обиделся» и подал в отставку, покинув пост градоначальника. Позже он объявил о возвращении в молдавскую политику, снова возглавил партию и даже выставил кандидатуру на президентских выборах. Сейчас, согласно рейтингам, он находится в тройке лидеров.

В ходе предвыборной деятельности за бортом оказалась крупная политическая сила в Молдове, созданная на основе бывшей партии «Шор». Её название – это фамилия основателя Илана Шора, бизнесмена, миллионера, депутата парламента и мужа известной певицы Жасмин. После уголовного расследования, многочисленных судов и постановления об аресте скандально известный политик бежал из Молдовы, но продолжил свою деятельность «удаленно». Члены и сторонники его партии неоднократно проводили протестные акции против власти. Результатом стал запрет деятельности «Шор», обвинения в госизмене и солидный ряд других уголовных дел против партийных лидеров и активистов. На предстоящих выборах основным кандидатом Шора считают экс-премьера, рекордсмена молдавского правительства, Василия Тарлева. Он выдвигается от некогда весьма немногочисленной партии «Возрождение», связанной, по слухам, непосредственно с Иланом Шором. Пока рейтинги Тарлева не превышают 2%. Все остальные кандидаты находятся на аналогичных или более низких позициях. При этом все они, даже ярые сторонники европейской интеграции, являются оппозиционерами Майи Санду и партии власти, регулярно обрушиваясь на руководство страны с гневной критикой. Про-европейские политики, в частности, обвиняют президента в использовании референдума о вступлении в ЕС для увеличения своего электората.

В день президентских выборов в Молдове 20 октября состоится референдум относительно вступления страны в Евросоюз. Отдельный бюллетень будет содержать текст поправок к Конституции и вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?» с ответами «да» и «нет». Подобные плебисциты в государствах, ставших членами ЕС, проводились, как правило, уже на финальном этапе процесса присоединения к Европейскому союзу. Молдова пока лишь подала заявку и получила статус страны-кандидата. Всё это даёт повод оппозиционным сторонникам евроинтеграции называть совмещение референдума с выборами нечестным приемом. Кроме того, наиболее видные представители западнического политического направления в Молдове обвиняют Санду и правящее большинство в «узурпации» проевропейской идеи и не упускают случая напомнить о том, что немало других активистов и политиков участвовали и участвуют в борьбе за евроинтеграцию.