Премьер Британии пригрозил санкциями ультраправым израильским министрам

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, выступая перед парламентом, что Великобритания рассматривает вопрос о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и против министра финансов Бецалеля Смотрича за их комментарии по поводу войны с ХАМАС.

Как сообщают израильские СМИ, таким образом Стармер ответил на вопрос, планирует ли его правительство как-либо наказать израильских политиков, оправдывающих, по словам британских парламентариев, голод в секторе Газа.

Кир Стармер заявил, что правительство рассматривает возможность введения персональных санкций, поскольку считает вышеназванные высказывания «отвратительными».

«Израиль должен принять все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, разрешить доставку в сектор Газа помощи в гораздо больших объемах и позволить гуманитарным партнерам ООН эффективно действовать», – подчеркнул британский премьер.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отреагировал на слова руководства Великобритании. «Как до создания еврейского государства британцы пытались его уничтожить, так и после, в разгар войны за само наше существование, – отметил Бен-Гвир. – Море все то же, британцы все те же. Но им пора осознать, что времена британского мандата прошли. Им не напугать меня, и я продолжу действовать в соответствии с интересами Государства Израиль и в защиту израильтян…»